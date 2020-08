Calciomercato Napoli – Allan ceduto all’Everton: cifre e dettagli dell’operazione (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli completa la prima cessione importante del suo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista brasiliano Allan ha firmato con l’Everton. Il mediano verdeoro ritroverà Carlo Ancelotti che, dopo la sfortunata parentesi al Napoli allenerà nuovamente Allan, prelevato sulla base di un accordo da 25 milioni più 3 di bonus.L'articolo Calciomercato Napoli – Allan ceduto all’Everton: cifre e dettagli dell’operazione SPORTFAIR. Leggi su sportfair

