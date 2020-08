Briatore dimesso, la dedica al figlio Nathan Falco: «14 giorni passano veloci...». Ma scoppia il caso (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore, dimesso dall'ospedale, ha iniziato la sua quarantena a casa di Daniele Santanché. Il noto imprenditore, che sarebbe stato ricoverato per una prostatite e poi in sede di... Leggi su leggo

Al quarto giorno di polemica estiva sul suo post che inneggiava “alla giustizia divina” che avrebbe fatto finire il proprietario del Billionaire ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano, l’asses ..."14 giorni passano veloci", ha scritto su Instagram Flavio Briatore. Un messaggio per il figlio Nathan Falco, che non potrà vedere fino al termine della quarantena dopo essere risultato positivo al co ...