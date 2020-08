Allerta Meteo Toscana: temporali sul Nord Ovest (Di sabato 29 agosto 2020) Codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 18 di sabato 29 agosto, alle 13 di domenica 30 agosto, sul Nord Ovest della Toscana. Codice giallo su tutto il resto della Toscana. Li ha emessi la Sala operativa unificata della Regione in seguito alla perturbazione in transito. Sabato, sono attese precipitazioni sparse sul Nord-Ovest, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno piu’ probabili e frequenti sulla provincia di Massa-Carrara, sulle Apuane e sull’Appennino Tosco-Emiliano e risulteranno piu’ diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera. Domenica, transito della perturbazione su tutta la regione con temporali anche di forte intensita’ associati ad abbondanti piogge, colpi di ... Leggi su meteoweb.eu

