A 70 anni dalla morte cosa ci racconta ancora Pavese? (Di sabato 29 agosto 2020) Cesare PaveseIl 27 agosto 1950, 70 anni fa, presso l’Albergo Roma di Piazza Carlo Felice a Torino, si tolse la vita una delle figure più enigmatiche della letteratura italiana del Novecento: Cesare Pavese. Narratore, poeta, intellettuale, traduttore dei grandi classici della letteratura americana – un’America tutta sognata dai libri e terribile nella sua realtà (proprio come oggi) – tra i quali la celebre e un po’ “libera” traduzione di Moby Dick. La sua vita fu funestata dal rimorso di non aver partecipato attivamente alla Resistenza e dall’impossibilità – o meglio dall’ossessione di quest’ultima – di amare compiutamente, come nel caso dell’amore non corrisposto con Fernanda Pivano. Ma i suoi libri, con le sue scale di passioni dal basso viscerale ai motivi ... Leggi su wired

mikasounds : Il mio nuovo singolo italiano esce a mezzanotte ! Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho reg… - Einaudieditore : «Scrittore, poeta, critico letterario, traduttore raffinato di autori americani e inglesi, Pavese è stato uno degli… - fanpage : Cade dalla bici mentre cerca lavoro per aiutare la famiglia: grave ragazzino di 15 anni - mxxma : @Musso___ @AuricchioAurora @Enrica05878360 Dunque: 1) fanno di tutto per metterti paura 2) hai più di 60 anni 3) d… - giannidisanto : “La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dalla Cavaso, 100 anni dalla morte dello scultore Francesco Sartor: le celebrazioni fino alla prossima primavera Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Torna a casa dal pronto soccorso del Buccheri La Ferla e muore, aperta inchiesta

Presunto caso di malasanità a Palermo. Sarà l’autopsia a stabilire se dietro il decesso di Provvidenza Mirisola, una donna di 58 anni, sia stato responsabilità dei medici, come sostengono i familiari ...

Covid, adesso il pericolo arriva dalla Sardegna

Sardegna arrivederci o forse addio. Non sarà semplice dimenticare per i giovani vicentini, tutti fra i 20 e 35 anni, che la stanno vivendo sulla pelle, l’avventura di una vacanza rovinata dal Covid ne ...

Presunto caso di malasanità a Palermo. Sarà l’autopsia a stabilire se dietro il decesso di Provvidenza Mirisola, una donna di 58 anni, sia stato responsabilità dei medici, come sostengono i familiari ...Sardegna arrivederci o forse addio. Non sarà semplice dimenticare per i giovani vicentini, tutti fra i 20 e 35 anni, che la stanno vivendo sulla pelle, l’avventura di una vacanza rovinata dal Covid ne ...