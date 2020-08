Uomini e Donne: registrata la prima puntata, tutte le novità (Di venerdì 28 agosto 2020) Sta per tornare l’amato dating show Uomini e Donne. Ieri è stata registrata la prima puntata. Scopriamo insieme le novità che ci attendono: pubblico, tronisti, corteggiatori! Il programma ripartirà il 14 Settembre ma il pubblico già non sta più nella pelle. In puntata, anche per quest’anno, vedremo il trono over unito a quello classico. L’anno scorso, in effetti, Gemma e Giovanna ci hanno regalato grandi emozioni e Maria eArticolo completo: Uomini e Donne: registrata la prima puntata, tutte le novità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - PassionGitanaDB : Basta nn guardare 'uomini e donne' #DayDreamermediasettrovaunorario sciopero ascolti pomeridiani #DayDreamer ?? Ca… - melanzaneblu : Mia nonna quando 'capisco due uomini come scopano, ma due donne come fanno? Chi fa l'uomo? Io proprio non capisco' -