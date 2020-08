"Ultimo sondaggio riservato, ora capite perché?". Dagospia, bomba alla vigilia delle elezioni. Sul tavolo di Di Maio questo dato: M5s finito? (Di venerdì 28 agosto 2020) Sulla scrivania di Dagospia è arrivato l'Ultimo sondaggio riservato sul Movimento 5 Stelle. E non sono buone notizie per Davide Casaleggio, Beppe Grillo, Luigi Di Maio e tutti quelli che contano tra i grillini. "I 5stelle - assicura il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino - non si muovono dal 16/17%. Ecco perché, col movimento in crisi di idee, spacchettato in varie correnti, con Di Maio che vuole impossessarsi della leadership, debbono stare al governo a tutti i costi allontanando il voto politico il più tardi possibile". In questo senso, l'election day del 20 e 21 settembre potrebbe riservare una doppia sorpresa, agrodolce: la probabilissima sconfitta su tutta la linea alle regionali ... Leggi su liberoquotidiano

