Torino, si ferma Verdi: distrazione all’adduttore per l’attaccante granata (Di venerdì 28 agosto 2020) Arriva brutte notizie dall’infermeria per il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, il quale sarà costretto a fare a meno di Simone Verdi per almeno una settimana. L’attaccante granata, infatti, ha rimediato una distrazione all’adduttore lungo la coscia sinistra ed ha svolto soltanto delle terapia nella giornata odierna. Certa, dunque, l’assenza di Verdi nell’amichevole contro il Novara, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, ma nei prossimi giorni lo staff medico effettuerà ulteriori valutazioni per capire la reale entità del problema fisico. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Torino, si ferma #Verdi: distrazione all'adduttore per l'attaccante granata - Toro_News : #Torino, brutte notizie per #Giampaolo: si ferma #Verdi - paoloigna1 : RT @Simona_Riccio: [ Le telecamere al CAAT alle ore 7.00 del mattino ?? ] Ma secondo voi....cosa bolle in pentola ??? Il Caat non si ferma… - Simona_Riccio : [ Le telecamere al CAAT alle ore 7.00 del mattino ?? ] Ma secondo voi....cosa bolle in pentola ??? Il Caat non si f… - Notiziabile_it : ?? Non si ferma la crescita impetuosa di #JustMary, dal capoluogo lombardo, dove è attiva del 2018, si è espansa nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ferma Torino, si ferma Verdi: distrazione all’adduttore. Salterà la prima amichevole Toro News Ag. Torreira: “Tanti sondaggi, ma nulla sul tavolo. Arsenal deve ancora dare ok a cessione”

Il procuratore dell’obiettivo di mercato della Fiorentina: “Finora nessun’offerta ufficiale. Deve prima avere l’ok del mister per la cessione” Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira, ha rilasc ...

Torino, si ferma Verdi: distrazione all’adduttore. Salterà la prima amichevole

Si ferma Simone Verdi e non è una buona notizia per Marco Giampaolo, che domani non lo potrà testare nella prima amichevole stagionale contro il Novara. L’attaccante ex Napoli ha svolto solamente tera ...

Il procuratore dell’obiettivo di mercato della Fiorentina: “Finora nessun’offerta ufficiale. Deve prima avere l’ok del mister per la cessione” Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira, ha rilasc ...Si ferma Simone Verdi e non è una buona notizia per Marco Giampaolo, che domani non lo potrà testare nella prima amichevole stagionale contro il Novara. L’attaccante ex Napoli ha svolto solamente tera ...