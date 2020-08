Terrore a Ponza, motoscafo esplode: la donna viene sbalzata in aria, VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Per fortuna senza alcuna conseguenza, il volo della donna, sbalzata in aria dall’esplosione avvenuta all’interno del motoscafo Frame dal VIDEO di Ponza (Fonte foto: YouTube)Pazzesco, a dir poco spaventoso, il VIDEO che ci giunge da Ponza, bellissima isola della provincia di Latina che ospita spesso le soste di motoscafi e yacht, per un bagno nelle tranquille e pulitissime acque. Lunedì, un improvviso scoppio avvenuto proprio su uno dei motoscafi appena attraccati presso il porto, ha catapultato via una donna, protagonista di un clamoroso balzo, che per fortuna non ha riportato conseguenze gravi. donna sbalzata in aria da uno scoppio, è ... Leggi su chenews

AndreaRapisar19 : @WitchRap @fiftycb @CiccioCampagna Ma il terrore lo fa il Governo a ogni annuncio, con Ricciardi che minaccia di ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Ponza Ponza, imbarcazione esplode nel porto: famiglia si getta in mare e si salva Teleclubitalia.it Ponza, un motoscafo esplode nel porto dopo il rifornimento: tragedia sfiorata

Immagini impressionanti quelle registrate lo scorso mercoledì 26 agosto a Ponza. Si è difatti sfiorata la tragedia quando intorno alle 14 un’imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco.

Ponza, paura al porto. Il boato poi le fiamme da una barca, scattate e misure di sicurezza

Momenti di terrore al porto di Ponza. All’improvviso una barca ha preso fuoco. Il boato poi le alte fiamme e la paura che rapidamente si è diffusa sull’isola. Per fortuna non ci sono state persone fer ...

Immagini impressionanti quelle registrate lo scorso mercoledì 26 agosto a Ponza. Si è difatti sfiorata la tragedia quando intorno alle 14 un’imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco.Momenti di terrore al porto di Ponza. All’improvviso una barca ha preso fuoco. Il boato poi le alte fiamme e la paura che rapidamente si è diffusa sull’isola. Per fortuna non ci sono state persone fer ...