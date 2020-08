Succede in diretta, Pierluigi Diaco sparisce dallo studio “Basta rumore”: i dettagli (Di venerdì 28 agosto 2020) Pierluigi Diaco è ormai uno dei conduttori televisivi più seguiti negli ultimi tempi. Con il suo programma ‘Io e Te’, in onda inizialmente nel 2019 in versione estiva nelle fascia oraria pomeridiana, per poi spostarsi in seconda serata; dal 1 Giugno il programma è ritornato ad andare in onda dalle 14:00 e il successo che sta riscontrando registra numeri notevoli. Il programma di Diaco si è posizionato di recente tra i 6 programmi più seguiti della rete Rai, portando a casa uno share non indifferente. Ma oltre al successo, il telespettatore è abitato a vedere interviste particolari, a volte taglienti e polemiche, altre volte emozionanti. Il pubblico è ormai abituato al nuovo format di Pierluigi Diaco, anche se le sorprese che destabilizzano ... Leggi su velvetgossip

Ely00534182 : che succede su instagram...non mi lascia il video in diretta... - antigiannino96 : Se Olio becca Tonali, succede il finimondo in diretta. Partono le denunce da sky! - Framatte3 : ecco Clez fai una diretta che li guardiamo con te e i tuoi perculi... Non succede ma se succede ???? #ciavarrini - Mcavenati : Musumeci per salute ovvio che doveva farsi sentire perché poi se succede qualcosa fanno in fretta che doveva detto… - cirillo6 : @duppli @ruiu19 Succede che ci siamo tolto dalle palle uno che si scaccolava in diretta, tutto il resto è noia! -

Ultime Notizie dalla rete : Succede diretta Coronavirus Campania, 14 casi a Ercolano: sindaco sospende eventi pubblici. DIRETTA Sky Tg24 Cosa può succedere nei prossimi mesi ai clienti delle banche italiane

L’Italia è stata per decenni un Paese di grandi risparmiatori. Banca d’Italia quantifica il risparmio medio di ogni italiano in circa 69.000 euro. Di questi, mediamente 50.000 sono investiti a vario t ...

F1 Belgio 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport

Il campionato di Formula 1 nell'anno del Covid-19 sembra già segnato ( Diretta esclusiva Sky Sport), vista l'attuale superiorità del duo Hamilton-Mercedes, ma intanto si allunga la vita aggiungendo qu ...

L’Italia è stata per decenni un Paese di grandi risparmiatori. Banca d’Italia quantifica il risparmio medio di ogni italiano in circa 69.000 euro. Di questi, mediamente 50.000 sono investiti a vario t ...Il campionato di Formula 1 nell'anno del Covid-19 sembra già segnato ( Diretta esclusiva Sky Sport), vista l'attuale superiorità del duo Hamilton-Mercedes, ma intanto si allunga la vita aggiungendo qu ...