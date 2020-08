Sottomarino russo emerge al largo dell’Alaska (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Sottomarino russo segnalato al largo delle coste dell’Alaska il 27 agosto è probabilmente lo stesso che ha lanciato un missile da crociera in una esercitazione navale. Il Comando Nord degli Stati Uniti (USNORTHCOM) ha comunicato che il Sottomarino è emerso ed è monitorato dalle forze statunitensi. Potrebbe essere riemerso a causa di un’emergenza. E … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Sottomarino russo emerge al largo dell’Alaska -

Ultime Notizie dalla rete : Sottomarino russo

Grecia/Turchia: sfida a distanza ravvicinata in Egeo. I rischi di incidente e di escalation. Le fibrillazioni della diplomazia europea ...Per diverse ore al largo delle coste siriane c’è stata un’intensa attività della marina russa, che è aumentata in modo significativo. Attualmente ci sono almeno 9 unità corazzate di superficie russe, ...