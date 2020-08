Sondaggi elettorali Tp: Covid, 65,5% italiani pronto a vaccinarsi (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 65,6% degli italiani è pronto a vaccinarsi per il Covid quando la cura sarà pronta. Chi dice no al vaccino è il 31,2%. Il 38,7% dei cittadini ritiene che la cura debba essere obbligatoria, contrario il 55,9%. I no vax sono una sparuta minoranza: appena il 2,2%. E’ quanto emerge dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 26 e il 27 agosto 2020.Segui Termometro Politico su Google News Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le parole di Walter Ricciardi, consulente del governo, che ha parlato di un possibile “rinvio dell’apertura delle scuole e delle urne” se i contagi dovessero aumentare. Il 72,1% degli italiani afferma però di non aver particolari timori e per questo andrà a votare ... Leggi su termometropolitico

