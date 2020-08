Serie TV rinnovate e cancellate: tutte le notizie sui serial USA, UK e stranieri (Agosto 2020) (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo stato di tutte le Serie TV americane, inglesi e straniere, aggiornato a Maggio 2020. Anticipazioni sui telefilm rinnovati e cancellati e le novità di questa e la prossima stagione. Tutti i teledipendenti là fuori sanno fin troppo bene quanto è diventato difficile, a volte impossibile, tenere a mente cosa sta succedendo nel panorama televisivo attuale delle Serie americane o inglesi, e non stiamo parlando delle trame o dei colpi di scena dei vari serial, ma di debutti, cancellazioni, conferme, rinnovi e via dicendo. Se prima era già complicato con i network e i canali via cavo, adesso l'entrata in scena di altri tipi di piattaforme di distribuzione ha complicato ulteriormente le cose e tra Amazon, Hulu, Yahoo! Netflix e perfino Playstation si corre il rischio di perdere il ... Leggi su movieplayer

jeeco_ : @NetflixIT rinnovate sta merda e cancellate serie tv fatte molto meglio - LaVanna95 : @NetflixIT Un'altra stagione di questa insulsa serie e non rinnovate Chiamatemi Anna che è una piccola perla? Bah veramente delusa - RioValeggi : @NetflixIT Che sia l'ultima, ma almeno con una comparsata di Ale Mussolini? <3 <3 <3 Vi pregoooo senno vi spammo co… - elizaxonly : NO WAY EHDJXIW HO APPENA SCOPERTO CHE DUE DELLE MIE SERIE TV PREFERITE SONO STATE RINNOVATE PER LA SECONDA STAGIONE… - Screenweek : @NetflixIT ha annunciato la cancellazione di due serie che, sulla carta, erano già state rinnovate.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinnovate Tutte le Serie TV Rinnovate o che verranno Cancellate, la Situazione ad agosto 2020 Mad for Series Best Movie settembre: il ritorno di Wonder Woman, la guida a…

Best Movie torna dalle vacanze estive con un look tutto nuovo ed è pronto a ripartire con un numero di settembre esplosivo grazie a una nuova veste grafica studiata per rendere sia la versione Extra L ...

Lazio, Guerrieri rinnova fino al 2023

Dopo alcune stagioni in cui ha svolto il ruolo di terzo portiere è arrivato il momento di giocare con continuità e di mostrare tutte le sue qualità. Il mister Simone Inzaghi , che lo ha fatto esordire ...

Best Movie torna dalle vacanze estive con un look tutto nuovo ed è pronto a ripartire con un numero di settembre esplosivo grazie a una nuova veste grafica studiata per rendere sia la versione Extra L ...Dopo alcune stagioni in cui ha svolto il ruolo di terzo portiere è arrivato il momento di giocare con continuità e di mostrare tutte le sue qualità. Il mister Simone Inzaghi , che lo ha fatto esordire ...