Sarri Juventus: due squadre per il futuro (Di venerdì 28 agosto 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano pensa già al futuro anche se, al momento, non ha alcuna intenzione di rescindere il suo contratto con il club di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due ipotesi per il prosieguo. Una è la destinazione cinese che non entusiasma molto l’allenatore proprio per le sue idee tattiche. Prima dell’esonero, dei club asiatici avevano fatto più di un sondaggio. Juventus: due offerte per Sarri La seconda possibilità riguarda la Spagna, in particolar modo l’Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero virare sull’ex Napoli per riaprire un ciclo se Diego Simeone dovesse lasciare la panchina dopo la delusione in Champions League. Leggi anche:Khedira Juventus, ora ... Leggi su juvedipendenza

