Sanità privata, sindacati indicono sciopero per il 16 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ stato indetto dai sindacati di categoria – Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – uno sciopero della sanità privata per il 16 settembre, per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti. “Continua e si intensifica la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità privata per il rinnovo del contratto”, affermano in una nota congiunta i sindacati, ricordando che lunedì 31 agosto ci sarà un nuovo appuntamento con presidi e assemblee presso le sedi Aris e Aiop in tutti i territori, per culminare il 16 settembre con lo sciopero, per l’intera giornata di lavoro. Al centro della mobilitazione – spiegano i sindacati – c’è ... Leggi su quifinanza

EleonoraEvi : Quei paradisi fiscali in Europa dove finiscono i profitti della sanità privata lombarda. Uno scandalo! È arrivata… - fattoquotidiano : LOMBARDIA Gallera è corso ai ripari e ha chiamato in aiuto il GruppoSan Donato, numero uno della sanità privata lom… - FnpCisl : RT @cislfp: ???????? ???? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ???? ?????????????????? ?? ?????? ???? ?????????????????? ???? ???????????????? ???? ??????????????????! ?? ???? ??????????????????: ???????????????? ??????????????????… - malerba54 : RT @cislfp: ???????? ???? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ???? ?????????????????? ?? ?????? ???? ?????????????????? ???? ???????????????? ???? ??????????????????! ?? ???? ??????????????????: ???????????????? ??????????????????… - stellatrenta : RT @FpCgilNazionale: ?? ++ ???????????????? ????????????’ ?????????????? ???? ?????????????????? ++ Aris e Aiop, ????????????????! Mobilitazione per il rinnovo del contratto: #31a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità privata «Sanità, adesso più integrazione tra sistema pubblico e privato» Corriere della Sera