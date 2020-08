NBA riprende domani, 500mln e spot per BLM: Michael Jordan decisivo (Di venerdì 28 agosto 2020) NBA riprende domani in seguito ad una vittoria che sarà storia. Le squadre ed i giocatori hanno ottenuto diversi risultati prima di riprendere la stagione. L’NBA si è fermata dimostrando ancora una volta di essere la lega sportiva più politicizzata del mondo. I giocatori di diverse franchigie hanno rifiutato di giocare in questi giorni in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

