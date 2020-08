Milano, litiga con un rider e prova a travolgerlo: il pirata aveva già ucciso ma è libero (Di venerdì 28 agosto 2020) Repertorio Alle spalle una condanna per un omicidio volontario di 15 anni fa. Tornato, evidentemente, in libertà, era alla guida di una Fiat Punto per le strade di Milano. Quando nella serata di ... Leggi su milanotoday

SkyTG24 : #Milano, litiga con un rider e poi tenta di investirlo: denunciato - MilanoSpia : Litiga per strada con un rider e cerca di investirlo con l’auto: era ubriaco - albertocol9 : RT @SkyTG24: #Milano, litiga con un rider e poi tenta di investirlo: denunciato - alessandro_rota : RT @SkyTG24: #Milano, litiga con un rider e poi tenta di investirlo: denunciato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, litiga con un rider e poi tenta di investirlo: denunciato -