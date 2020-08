Milano: droga nel calzino, arrestato a Rho (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - arrestato ieri sera a Rho, Milano, un 33enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, entrati nel parcheggio di un supermercato di via Mascagni, hanno notato un uomo che, alla vista della polizia, cercava di allontanarsi con passo veloce nella direzione opposta. Fermato per un controllo, i poliziotti hanno verificato che si trattava di un cittadino italiano di 33 anni, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e di armi, e hanno perquisito anche l'auto parcheggiata lì vicino: in un vano porta oggetti, gli agenti del Commissariato Rho hanno rinvenuto e sequestrato un calzino contenente 5 involucri in cellophane termosaldati con 50 grammi di marijuana e quasi 500 euro. L'uomo è stato arrestato e la vettura ... Leggi su liberoquotidiano

