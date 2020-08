Lezioni all’aperto o in serre: così si torna in classe (in sicurezza) alle porte di Milano. “Scelta per il Covid ma occasione anche per didattica” (Di venerdì 28 agosto 2020) Non torneranno a scuola tutti insieme nei container, ma a turno faranno lezione immersi nel verde di una cascina dell’hinterland milanese. Sarà un rientro in classe diverso per i 380 bambini e bambine della scuola primaria “Lazio” di Melegnano. Studieranno geometria progettando un orto, matematica preparando le dosi per una torta e scienze osservando il ciclo dell’acqua. Mentre tanti presidi cercavano spazi nei corridoi o nelle palestre, viste le misure anti-Covid – la dirigente scolastica Giordana Mercuriali ha scelto un’altra via. Grazie al cofinanziamento del Comune, ogni giorno, a rotazione, da settembre due classi faranno lezione all’aperto negli spazi della Cascina Cappuccina. Lasceranno così i container dove da settembre dello scorso anno erano costretti a stare per problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano

