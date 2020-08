La difesa di Solinas: "La Sardegna non è al centro della seconda ondata" (Di venerdì 28 agosto 2020) (AGI) - Roma, 28 ago. - Sul Covid e il caso Sardegna per il governatore leghista Christian Solinas “c'è una strumentalizzazione fuori dal comune. È una montatura molto mediatica”. In un'intervista a Repubblica, Solinas afferma che “se si guardano i contagi, la Sardegna non è tra le più inguaiate” perché “abbiamo 558 attualmente positivi contro 2.555 del Lazio, 6.225 della Lombardia, 1.273 della Toscana”. Quindi, si chiede il governatore leghista, “in base a quali algoritmi saremmo il centro del virus? Il Covid si diffonde dove c'è più turismo, e se guardate i numeri e non le chiacchiere non siamo affatto al centro della ... Leggi su agi

