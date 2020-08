La devastazione dell'Uragano Laura: il video sui social (Di venerdì 28 agosto 2020) Lake Charles, USA: all'indomani del passaggio dell'Uragano Laura, il video postato sui social da un utente che mostra la devastazione di una delle tempeste più violente nella storia degli Stati Uniti. Dentro L'Uragano Laura NoneUragano Laura NoneUsa, l'Uragano Dorian devasta le Bahamas Leggi su panorama

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Case crollate e alberi abbattuti: la devastazione dell'uragano Laura in Louisiana. FOTO - lumomari : RT @SkyTG24: Case crollate e alberi abbattuti: la devastazione dell'uragano Laura in Louisiana. FOTO - Regarvi : RT @3BMeteo: La devastazione dell'uragano #Laura... #HurricaneLaura - SkyTG24 : Case crollate e alberi abbattuti: la devastazione dell'uragano Laura in Louisiana. FOTO - 3BMeteo : La devastazione dell'uragano #Laura... #HurricaneLaura -