La Azzolina? "Insufficiente". Bomba Pd, Marcucci contro la Azzolina: esplode la maggioranza (Di venerdì 28 agosto 2020) Si apre il caso Lucia Azzolina anche nella maggioranza. A sganciare la Bomba è Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato ed ex renziano di ferro, che in una intervista a La Stampa ha definito il contributo fornito dalla ministra dell'Istruzione grillina "Insufficiente", impegnata com'è a "trovare un capro espiatorio" per l'eventuale (probabile) fallimento della riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre. "Il tema è stato affrontato in ritardo e con qualche incertezza di troppo", ha proseguito Marcucci, perché "è da marzo che sappiamo che questa era la priorità" e "si doveva lavorare tutti a testa bassa per creare le migliori condizioni a settembre". Immediata la reazione piccata ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con… - fattoquotidiano : MARCUCCI (PD) CONTRO LA MINISTRA M5S Il contributo giudicato “insufficiente” [Leggi] - AndreaMarcucci : Ho detto a @LaStampa che il contributo della ministra #Azzolina è insufficiente e che bisogna fare di tutto affinch… - Libero_official : #Marcucci contro la #Azzolina: 'Il suo contributo è insufficiente'. Bomba #Pd sulla ministra, rivolta #M5s… - CarlaG13528731 : RT @Fabio64356227: Il pd nn ama Azzolina,cerca una scusa per far cadere il governo.Troppi soldi alla scuola!Pochi ai ladri della politica c… -