Ibrahimovic resta al Milan, 7 milioni al giocatore (Di venerdì 28 agosto 2020) Affare fatto tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo contratto sarà da 7 milioni fissi senza bonus, segno di un ulteriore sforzo dal parte del Milan e del fondo Elliott per accontentare il giocatore e naturalmente Pioli. La firma dovrebbe arrivare nel fine settimana, quando lo svedese dovrebbe rientrare a Milano per poi riunirsi ai suoi compagni a Milanello. Il Milan potrà beneficiare degli sgravi fiscali che consentiranno al club di Elliott di spenderne "solo" 10,5 milioni per lo stipendio del giocatore più rappresentativo. Leggi su ilfogliettone

