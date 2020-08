Formula 1, Vasseur: “Mick Schumacher avrà occasione di debuttare entro fine stagione” (Di venerdì 28 agosto 2020) Mick Schumacher sempre più vicino al debutto in Formula 1. Il team principal dell’Alfa Romeo, Frederic Vasseur, intervistato da Sky Sport Germany, si è detto possibilista sull’approdo del giovane pilota nella massima competizione automobilistica mondiale: “Penso che il livello in questa stagione di F2 sia molto alto. Ci sono almeno 5-6 piloti che possono sempre vincere una gara, credo che sia uno dei migliori campionati di sempre. Mick sta facendo un’ottima annata, credo che avrà l’occasione di provare una Formula 1 prima della fine di questa stagione. Vedremo, ci sono ancora 6 gare prima della fine del suo campionato e vedremo cosa succederà, visto che è ancora in lizza per il titolo”. Leggi su sportface

