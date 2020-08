Formula 1, Sainz: “Abbiamo fatto sperimentazioni, pronti per le qualifiche” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Siamo pronti per domani, ma la Racing Point e la Renault sembrano più veloci di noi e sarà difficile lottare con loro“. Lo ha detto Carlos Sainz al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1: “Nelle FP2 abbiamo provato a trovare il setup che avevamo in mente – spiega il pilota spagnolo della McLaren ai microfono di Sky Sport – abbiamo utilizzato la sessione per fare sperimentazioni“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Formula1 #BelgianGP Le parole di Carlos #Sainz al termine della seconda sessione di prove libere #McLaren - FormulaPassion : #F1: il bellissimo siparietto da Oscar tra #Sainz e #Norris oggi in conferenza stampa #McLaren #BelgianGP - FormulaPassion : #F1: #Leclerc e l'all-in sul misto della #Ferrari #SF1000 nel #BelgianGP - speedytux : RT @FormulaPassion: #F1 | #Button: perché #Verstappen ricorda #Senna e #Schumacher - FormulaPassion : #F1 | #Button: perché #Verstappen ricorda #Senna e #Schumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Sainz Sainz a Norris: “Dillo che ti mancherò” – VIDEO FormulaPassion.it Libere2, Verstappen vola, poi Ricciardo e Hamilton. Ferrari a picco

Vola Max Verstappen nella seconda sessione di Libere del GP del Belgio di F.1. Dopo il miglior tempo del mattino, realizzato da Valtteri Bottas, al pomeriggio sulla pista di Spa si fa largo l'olandese ...

Diretta Formula 1/ Prove libere FP2: a Spa si torna in pista! (Gp Belgio)

Valtteri Bottas ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere FP1 che hanno aperto la diretta Formula 1 da Spa Francorchamps in questo venerdì mattina del Gran Premio del Belgio 2020 che è inizia ...

Vola Max Verstappen nella seconda sessione di Libere del GP del Belgio di F.1. Dopo il miglior tempo del mattino, realizzato da Valtteri Bottas, al pomeriggio sulla pista di Spa si fa largo l'olandese ...Valtteri Bottas ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere FP1 che hanno aperto la diretta Formula 1 da Spa Francorchamps in questo venerdì mattina del Gran Premio del Belgio 2020 che è inizia ...