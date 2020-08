Etna irrequieta, continua l’attività stromboliana: tanto fumo, cenere e boati dal cratere centrale [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Etna si è risvegliata: da stamattina dal cratere centrale c’è una emissione di cenere e fumo. Il vulcano attivo più alto d’Europa, in questi giorni, è caratterizzato da un’intensa attività stromboliana. Da giorni, infatti, sta emettendo fumo e cenere. Oggi il vulcano sta producendo un vistoso cono di fumo che segnala nuove emissioni (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto), dopo il calo delle attività eruttive delle scorse ore. La scia di fumo si è estesa per chilometri seguendo la direzione del vento, risultando così ben visibile anche da lontano. boati e scoppi accompagnano la costante ... Leggi su meteoweb.eu

