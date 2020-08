Dalle Sardine a CasaPound. Diabolica alleanza contro i 5 Stelle. Si allarga il fronte del No al taglio dei parlamentari. Ma così finalmente si vede chi sta con la casta (Di venerdì 28 agosto 2020) Gli ultimi a subentrare nella lunga schiera di chi è convinto che tagliare il numero dei parlamentari sarebbe la fine della democrazia sono proprio loro: i fascisti del nuovo millennio. Il che fa un po’ ridere, ma tant’è. CasaPound è uscita allo scoperto proprio ieri: “Non è questo il momento storico di ridurre la rappresentanza del popolo italiano in Parlamento, ora che poteri finanziari e sovranazionali tremendamente forti e pervasivi mettono sotto attacco quotidianamente la sovranità popolare”, si legge sull’account twitter del movimento. Magari negli anni Venti si poteva anche pensare a ridurre il potere del Parlamento, magari mettendo fuori legge (o quasi) tutti i partiti se non uno solo, ma oggi proprio no, non conviene secondo la formazione guidata da Simone Di Stefano. DA SINISTRA ... Leggi su lanotiziagiornale

stefano_marsi : @lauraboldrini Non solo è riferito a questi??? 'Guardate è pure calva...' I vergognosi insulti dell'ex sindaco Pd al… - giovi165 : #lariachetirala7 #sardine Bravi non mollate!! Questi #M5BUGIARDI falsi e ipocriti vogliono cambiare la COSTITUZIONE… - alessandrop543 : @repubblica Ma non avete capito che per i capi i giovani sono rappresentati dalle sardine! Non danno problemi, non… - Carmine13051963 : RT @Massimi47715989: @GiancarloDeRisi VOMITEVOLI TRA C OMUNISTI SCORFANIO E SARDINE PREPèARATEVI C HE VERRETE CANCELLATI DALLE UR… - Massimi47715989 : @GiancarloDeRisi VOMITEVOLI TRA C OMUNISTI SCORFANIO E SARDINE PREPèARATEVI C HE VERRETE CANCELLATI DALLE URNE -