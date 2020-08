Dalla Spagna: il Siviglia in vantaggio sul Milan per Óscar Rodríguez (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Milan aveva messo in agenda il nome di Óscar Rodríguez per rinforzare il centrocampo. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, nelle ultime ore il Siviglia fresco vincitore dell’Europa League ha affondato il colpo sulla trattativa per portare il centrocampista del Real Madrid in rojioblancos. Il Siviglia pagherà 13,5 milioni per il 75% del trasferimento, poiché i blancos non vogliono separarsi definitivamente dal giocatore, un pò come messo in atto con la trattativa Reguilón. Il 22enne calciatore ha già dato il placet per giocare a Nervión e le società hanno raggiunto un accordo per il passaggio del calciatore, che firmerà per cinque stagioni. Foto: Marca L'articolo Dalla Spagna: il Siviglia in ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: Messi incontrerà Guardiola Calciomercato.com Coronavirus, in Toscana 82 nuovi casi: età media 35 anni, il 67% è asintomatico

Dall'inizio dell'epidemia in Toscana si sono registrati complessivamente 11.595 casi di positività con 1.141 morti e 9.105 guarigioni. Dei nuovi 82 casi, 20 sono ricollegabili a rientri dall'estero e ...

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: fatta per Brahim Diaz: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Brahim Diaz al Milan, un matrimonio ormai prossimo. Dopo le notizie positive dei giorni scorsi, secondo quanto riferito da ‘Marca’, è tutto fatto per il passaggio del gi ...

