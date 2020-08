Covid, la follia dei decessi gonfiati (Di venerdì 28 agosto 2020) 00:00 I prof, cuor di leone, non vogliono tornare a scuola. Almeno 250 mila dice il Corriere: bene è l'occasione per sostituirli, per sempre. Oh cavolo forse sono un filo autoritario e antisindacale. 02:50 Ha ragione Antonio Polito: la destra italiana, scrive, è autoritaria per storia e dna. Direi ottima ed equilibrata analisi politologica. 04:30 Continua ancora la guerra contro Flavio Briatore ma lo scoop vero è della Verità. Bravissimo Amendolara che va a vedere cosa è successo nel picco dei morti di qualche giorno fa e cioè 14 e 11 in Veneto: ebbene la Protezione Civile ha considerato morti per Covid anche quelli che sono morti dopo essersi negativizzati. Pazzesco! 08:30 L’economia americana crolla, ma la Fed cambia politica monetaria… 09:30 Federico Fubini sul Corriere della Sera mostra la balla del ... Leggi su nicolaporro

