Covid-19, Speranza: “Approvate all’unanimità le indicazioni operative sulle scuole” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia. Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione dell’incontro con gli Enti locali. L'articolo Covid-19, Speranza: “Approvate all’unanimità le indicazioni operative sulle scuole” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

