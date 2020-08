Corsa contro il tempo per la riforma della legge elettorale. Si cerca un accordo prima del referendum (Di venerdì 28 agosto 2020) riforma della legge elettorale, il Partito democratico chiede garanzie prima del referendum per il taglio dei parlamentari. Arrivare ad un accordo blindato sulla riforma della legge elettorale prima del referendum sul taglio dei parlamentari per evitare colpi di scena dal Pd. È questo lo scopo delle forze di maggioranza, che provano a stringere i tempi nel tentativo di sciogliere uno dei nodi più intricati dell’agenda di settembre. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo Governo / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Camera dei Deputatiriforma della ... Leggi su newsmondo

A Roncone un anziano di 92 anni di Lardaro ha perso il controllo della sua auto andando a finire contro il guard rail Un anziano di 92 anni di Lardaro, al volante della sua utilitaria, dopo aver perso ...

Albano, Salvini contestato al comizio: "Sento delle formiche rosse, ma sono gli ultimi giorni" "Sono gli ultimi giorni. Prima mandiamo a casa i sinistri dei castelli e poi mandiamo a casa la Raggi e Z ...

