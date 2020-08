Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Polemiche per il concerto di Nek al Twiga. In Francia casi quadruplicati in un mese – LIVE (Di venerdì 28 agosto 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore Coronavirus13.35 – Polemiche per il concerto di Nek al Twiga Nek finisce al centro delle Polemiche per la sua esibizione al Twiga. I video della serata mostrano il cantante a poca distanza dal suo pubblico – numeroso -, in gran parte sprovvisto di mascherina. Il concerto, ... Leggi su newsmondo

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - Rosyfree74 : RT @Corriere: In Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 97 mila i tamponi effettuati - Virus1979C : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi -