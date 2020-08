Coronavirus: Flavio Briatore dimesso dall’ospedale – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato al San Raffaele, ma domani l’imprenditore tornerà a casa sua. Buone notizie per l’imprenditore Flavio Briatore, domani, come riportato dal portale Adnkronos, potrà finalmente lasciare l’ospedale del San Raffaele e continuare il suo periodo di quarantena forzato presso la propria abitazione. SULLO STESSO ARGOMENTO: … L'articolo Coronavirus: Flavio Briatore dimesso dall’ospedale – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - Milone50 : RT @Libero_official: #Briatore, dimissioni lampo dal San Raffaele: '#coronavirus, le condizioni cliniche lo consentono' - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Coronavirus, l'ospedale San Raffaele: 'Domani Briatore dimesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Flavio

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Covid e del Billionaire, il locale di Flavio Briatore trasformatosi in focolaio. La giornalista mostra sui social un video di una festa avvenuta nel locale dove ...Alle 11.40 circa di venerdì 28 agosto, Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati che aveva scoperto di essersi ammalata di Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna, è stata raggiunta da un’ambulanza ne ...