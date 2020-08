Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.462 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Una cinquantina in più rispetto alla giornata di ieri quando l'aumento fu 1.411 casi. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 23.035, 1.103 più di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 265.409. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 9, arrivando ad un totale di 35.472. Il numero delle persone dimesse o guarite aumenta di 348 unità, arrivando ad un totale di 206.902 persone. Sono 74 i ricoverati in terapia intensiva (5 in più di ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.178. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi: 1.411. I morti sono 5. Ancora record di tamponi, oltre 94mila #ANSA - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - MauroCioffari : Salgono ancora in contagi in Italia. Sono 1.462 i nuovi casi di persone colpite da SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore… - CasilinaNews : Ancora casi di #Covid19 a #Nettuno -