Cassian Andor: le riprese della serie Disney+ riprenderanno a novembre? (Di venerdì 28 agosto 2020) Le riprese della serie spin-off di Rogue One dedicata al pilota Cassian Andor potrebbero prendere il via il prossimo novembre, secondo nuove voci che circolano sul web. Come sappiamo, Disney+ ha in cantiere una nuova serie dedicata all'universo di Star Wars, ovvero lo spin-off di Rogue One: A Star Wars Story dedicato a Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, e le riprese potrebbero partire il prossimo novembre. Secondo Bespin Bulletin, canale social che aggiorna costantemente i fan con nuove notizie dedicate all'universo di Star Wars, le riprese potrebbero iniziare il prossimo novembre, notizia derivata sia da alcune dichiarazioni di Diego Luna, che ... Leggi su movieplayer

