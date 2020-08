Briatore scarica le colpe: 'Al Billionaire rispettate le regole, sono i clienti che volevano stare tutti appiccicati' (Di venerdì 28 agosto 2020) Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento:... Leggi su globalist

AndreaLompio53 : @Stefano__Conti @mante @Paroledipaola Lo scarica barile è uno dei giochi preferiti dagli Italiani, infatti. Aggiung… - CaressaGiovanni : #Briatore scarica le colpe: 'Al Billionaire rispettate le regole, sono i clienti che volevano stare tutti appiccica… - giomo2 : RT @globalistIT: - tempoweb : Al Billionaire stavano tutti appiccicati. Briatore scarica sui clienti #flaviobriatore #billionaire… - FantiniValerio : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore scarica

Il Tempo

«Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziament ...Flavio Briatore racconta questi giorni piuttosto complicati, dal focolaio del suo Billionaire al ricovero al San Raffaele, in un’intervista esclusiva pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa. L’impren ...