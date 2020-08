Bolzano. Scuola ladina al via il 7 settembre: ecco le misure adottate (Di venerdì 28 agosto 2020) Come nella Scuola italiana e tedesca, anche in quella ladina le lezioni riprenderanno il 7 settembre, nel rispetto delle norme di sicurezza. Le modalità con cui i 3151 bambini e ragazzi torneranno sui banchi sono stati illustrati dall’assessore alla Scuola, dall’indendente Edith Ploner e dalla direttrice scolastica Monika Moroder in una conferenza stampa che si è tenuta nella Handelsoberschule Raetia a Ortisei. Il motto è sempre lo stesso: garantire la maggiore sicurezza e la maggiore normalità possibili. “La formazione è molto importante, e vogliamo garantirla ai ragazzi nonostante le condizioni difficili”, ha sottolineato l’assessore. In tutti i gradi scolastici sono previste lezioni in presenza. Gli orari di apertura saranno grosso modo quelli del ... Leggi su laprimapagina

Sono stati consegnati nella mattinata di venerdì 28 agosto dai militari dell’esercito i nuovi banchi per gli istituti comprensivi di Alzano e Nembro e per l’alberghiero Sonzogni. Codogno, Alzano e Nem ...

(ANSA) - BARI, 28 AGO - "Sono sicuro che dal 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, dal 14 in molte regioni e poi in altre dal 22, 23 e 24 partiremo con le scuole in sicurezza. Quando ci sar ...

