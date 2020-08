Bielorussia: Borrell, verso sanzioni ad alte personalità (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 28 AGO - Per quanto riguarda le sanzioni alla Bielorussia, una lista di persone "di alto livello politico" sarà approvata a breve. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BERLINO, 28 AGO - Per quanto riguarda le sanzioni alla Bielorussia, una lista di persone "di alto livello politico" sarà approvata a breve. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell ...Berlino, 28 ago 15:40 - (Agenzia Nova) - Quanto sta avvenendo in Bielorussia non porta a pensare che il paese possa diventare "una seconda Ucraina". Lo ha affermato oggi l'alto rappresentante dell'Ue ...