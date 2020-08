Altobelli: “L’Inter ha una proprietà ricca, può permettersi l’acquisto di Messi” (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’, ha parlato della possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia nerazzurra: “Suning lo prenda, ora l’Inter può davvero permettersi di sognare. A marzo, quando si parlava di Lautaro Martinez al Barcellona perché l’aveva richiesto Messi in persona, dissi: “Ma perché non viene la Pulce qui? Sai che trio con Lukaku?”. Oggi l’Inter ha una proprietà ricca che può permettersi anche uno come Messi. Spero si avveri la mia previsione, io ci credo ancora”. Altobelli, poi, ha elogiato la grande stagione di Romelu Lukaku: “Conte l’ha voluto a tutti i costi e vedendolo giocare ho capito il perché. ... Leggi su sportface

