È allerta meteo al Nord: quando torna l'autunno (Di venerdì 28 agosto 2020) Valentina Dardari Previste piogge e temporali, con un calo importante delle temperature. Nelle regioni settentrionali le massime tra i 20-24 gradi Le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni non lasciano molte speranze. Il caldo sta abbandonando gran parte della nostra Penisola. Il peggioramento del tempo È previsto già da oggi, venerdì 28 agosto. E il peggio arriverà nei prossimi giorni del fine settimana. Oltre che di piogge e temporali, le previsioni di ilmeteo.it parlano anche di un brusco calo delle temperature soprattutto nelle regioni settentrionali. Al Nordovest le massime raggiungeranno i 20-24 gradi. Dalla prossima settimana potrebbe affacciarsi sull'Italia settentrionale l'autunno, in anticipo sul calendario. L'estate calda e afosa ...

