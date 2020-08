"Alla regina Elisabetta non piace la pizza, ecco i suoi piatti preferiti" (Di venerdì 28 agosto 2020) LONDRA, Regno Unito, - Una regina piuttosto viziata a tavola, grande amante della selvaggina, soprattutto del cervo di Balmoral e quello di Sandringham, oltre che del salmone e del cioccolato fondente:... Leggi su corrieredellosport

LONDRA (Regno Unito) - "In 15 anni che ho lavorato a Buckingham Palace, più 4 anni per Lady Diana quando i principi William e Harry erano ancora bambini, la regina non ha mai mangiato la pizza. Non mi ...

Bezos da record, il patrimonio supera i 200 miliardi di dollari

La pandemia che ci ha costretti in casa per mesi ha dato un ulteriore slancio ai colossi dell’hi-tech e ai loro patrimoni. E i signori dell’hi-tech fanno segnare nuovi record. Jeff Bezos, il patron di ...

