Wisconsin, a 17 anni uccide col fucile due attivisti del Black Lives Matter: “Fa parte della milizia bianca” (Di giovedì 27 agosto 2020) Usa, proteste Wisconsin: arrestato 17enne, ha ucciso 2 persone con fucile Per la seconda notte consecutiva Kenosha, cittadina dello Stato del Wisconsin in Usa, è diventato teatro di una vera e propria guerriglia a causa delle proteste che si sono scatenate dopo il ferimento dell’afroamericano Jacob Blake, colpito alla schiena da sette colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia e rimasto paralizzato. Ore e ore di scontri tra agenti e manifestanti, con tanto di lancio di sassi e di bottiglie da parte di questi ultimi, con la polizia che ha risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma. Alla fine, il bilancio parla di due morti e una persona ferita gravemente. A sparare a tutti e tre è stata però un’unica persona, un ragazzo bianco di soli 17 anni: Kyle ... Leggi su tpi

fanpage : Wisconsin, un ragazzo bianco di 17 anni è stato arrestato per l’uccisione di due manifestanti - RaiNews : Nel video, girato domenica scorsa da un passante, Jacob Blake, 29 anni, viene ripetutamente colpito e ferito con co… - maxxtrotta : RT @GenCar5: Il suprematista bianco #KyleRittenhouse, 17 anni, fa parte di una milizia armata fino ai denti 'a difesa della proprietà'. A #… - EsteriPrc : RT @GenCar5: Il suprematista bianco #KyleRittenhouse, 17 anni, fa parte di una milizia armata fino ai denti 'a difesa della proprietà'. A #… - Tikowell : RT @GenCar5: Il suprematista bianco #KyleRittenhouse, 17 anni, fa parte di una milizia armata fino ai denti 'a difesa della proprietà'. A #… -

Ultime Notizie dalla rete : Wisconsin anni

Per la seconda notte consecutiva Kenosha, cittadina dello Stato del Wisconsin in Usa, è diventato teatro di una vera e propria guerriglia a causa delle proteste che si sono scatenate dopo il ferimento ...La Nba si ferma per il caso Jacob Blake. I Milwaukee Bucks non sono scesi in campo per protesta. Rinviate anche tre partite, una decisione storica. Nba bloccata, giocatori fermi prima del riscaldamen ...