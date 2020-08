Un bimbo piange durante la lezione a distanza: vuole tornare in classe (Di giovedì 27 agosto 2020) Una foto fatta dalla mamma del bimbo, che racchiude in un istante il significato dei tempi che stiamo affrontando, e che si trovano soprattutto a vivere i più piccoli. “Volevo che le persone vedessero” Jana Coombs è la mamma del bimbo, vivono in Georgia, nella contea di Coweta e ha dichiarato: «Ho fatto quella foto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

