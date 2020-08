Un applauso ai medici del Bambino Gesù: sei trapianti in sei giorni. Salvati 5 baby pazienti (Di giovedì 27 agosto 2020) Merita un lungo applauso l'equipe di oltre 50 persone tra medici, infermieri, operatori e tecnici sanitari che tra il 19 e il 24 agosto ha effettuato 6 trapianti all' ospedale pediatrico Bambino Gesù. ... Leggi su globalist

Abbiamo invitato 250 medici che lottano contro il Covid-19 al Gran Premio d'Italia di Formula. Ci siamo battuti a fondo per questo, era doveroso mostrare al mondo il volto di coloro i quali hanno lavo ...Duecentocinquanta tra medici ed infermieri popoleranno le tribune dell’ Autodromo di Monza il prossimo 6 settembre per assistere al Gp d’Italia di F1 che si terrà a porte chiuse. Ad annunciarlo, in un ...