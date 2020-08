Traffico Roma del 27-08-2020 ore 11:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi Roma nord ci sono ancora rallentamenti per il Traffico intenso sulla via Flaminia via dei Due Ponti a Corso Francia verso il centro città nella zona di Casal Monastero sempre chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero di raccordo verso Roma di conseguenza Ci sono code sulla via Palombarese a partire dalla rotatoria quella via Nomentana bis in direzione della capitale sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code sulla complanare da Viale Togliatti a Cerbara Verso il raccordo a Centocelle Traffico rallentato per incidente su via Tor de Schiavi in prossimità di via Delle albizie nella zona di Fonte Ostiense prudenza per semafori guasti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Bonus mobilità 2020: da settembre sconto 500 euro bici e monopattini

Un Bonus mobilità alternativa 2020 bici e monopattini elettrici fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini o da utilizzare per il servizio di sharing di auto e scooter.

Modena, bus “dimezzati”: è caos, «Centinaia di studenti non troveranno posto»

Tomei contesta la decisione del Cts di ridurre la capienza al 50 per cento. «A Modena mancano 170 mezzi». Rischio per l’ordine pubblico alle fermate MODENA. V«Sono seriamente preoccupato». Non nascond ...

