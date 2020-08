Tottenham, Ndombele è risultato positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il centrocampista del Tottenham, Tanguy Ndombele, è risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato in nazionale Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, nel corso della presentazione dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Il centrocampista francese non giocherà così le prossime partite della nazionale francese. Ndombele dovrà infatti stare in isolamento per i prossimi 14 giorni a causa della sua positività al Covid-19. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

xmen0011 : RT @7Robymar: - Piero, hai incontrato il Tottenham per Ndombele? - Sì - Risultato? - Positivo - CronacheTweet : Il centrocampista del #Tottenham positivo al #Covid19 - Blackholesound : RT @7Robymar: - Piero, hai incontrato il Tottenham per Ndombele? - Sì - Risultato? - Positivo - Tomas1374 : RT @CalcioPillole: Tanguy #Ndombele è risultato positivo al Covid-19. Lo riporta @lequipe e, dopo Paul #Pogba, anche il centrocampista de… - SirArthurConanG : RT @7Robymar: - Piero, hai incontrato il Tottenham per Ndombele? - Sì - Risultato? - Positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Ndombele Tottenham, Ndombele positivo al Covid. E Deschamps lo esclude dalla Nazionale TUTTO mercato WEB Pogba e Ndombele positivi, niente Nazionale

Roma, 27 ago. (askanews) – Paul Pogba e Tanguy Ndombele sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo l’Equipe, i due giocatori sono asintomatici e in isolamento. I centrocampistI del Manchester Uni ...

Paul Pogba positivo al coronavirus. Salta i match con la Francia

L'annuncio è stato dato dal ct del Bleus Didier Deschamps. Anche Paul Pogba è tra i giocatori che hanno contratto il coronavirus durante le brevi vacanze concesse in questo particolarissimo 2020. A da ...

Roma, 27 ago. (askanews) – Paul Pogba e Tanguy Ndombele sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo l’Equipe, i due giocatori sono asintomatici e in isolamento. I centrocampistI del Manchester Uni ...L'annuncio è stato dato dal ct del Bleus Didier Deschamps. Anche Paul Pogba è tra i giocatori che hanno contratto il coronavirus durante le brevi vacanze concesse in questo particolarissimo 2020. A da ...