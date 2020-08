Torino, Cairo su Pirlo: «Se lo hanno scelto hanno i loro buoni motivi» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni del numero uno del Toro: «Pirlo in panchina? È stato uno straordinario centrocampista e per come la vedo questo potrebbe facilitarlo come allenatore, anche se è tutto un altro mondo. E comunque se la Juve lo ha scelto, avrà avuto i suoi buoni motivi».. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Torino, #Cairo fa il punto sulla nuova stagione granata - sportli26181512 : Cairo: 'Belotti incedibile. L'obiettivo non sarà certo la salvezza': Cairo: 'Belotti incedibile. L'obiettivo non sa… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Cairo “#Belotti incedibile. L’obiettivo non sarà certo la salvezza” #calciomercato - Gazzetta_it : #Cairo “#Belotti incedibile. L’obiettivo non sarà certo la salvezza” #calciomercato - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Torino, #Cairo : 'Porte aperte per chi vuole andare, ma #Belotti non si tocca. Su #Izzo e l'errore di #Mazzarri ...' https://… -