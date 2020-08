Toni Servillo a #Giffoni50: come il cinema batte la paura (Di giovedì 27 agosto 2020) come ogni anno il Giffoni Festival riesce a portare sul suo palco personaggi del mondo nel cinema in grado di comunicare sensazioni nuove. Questo è stato il caso di Toni Servillo, affezionato del Festival, che in una lunga chiacchierata nella sala blu della Multimedia Valley ha esaltato l’entusiasmo dei giovani e il lavoro del direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi. Mai come quest’anno, il Giffoni Festival è diventato un punto di riferimento per la rinascita del cinema italiano. Nonostante il distanziamento imposto, si respira sempre una perenne aria di festa. Toni Servillo: ” Giffoni è un messaggio di vita” L’attore, oltre ad aver lodato il Festival come un evento ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

SkyArte : Stasera alle 21.15 «Ermitage. Il potere dell'arte» la straordinaria pellicola, vincitrice del Nastro D’argento 2020… - periodicodaily : Toni Servillo a #Giffoni50: come il cinema batte la paura - sociale778 : RT @Patri_Marci: #bisognaPrendere spunto da Toni Servillo 'Grande Bellezza'#unTemaAlGiorno - LIDAMUGNAI : RT @SkyArte: Stasera alle 21.15 «Ermitage. Il potere dell'arte» la straordinaria pellicola, vincitrice del Nastro D’argento 2020, dedicata… - Majden3 : RT @SkyArte: Stasera alle 21.15 «Ermitage. Il potere dell'arte» la straordinaria pellicola, vincitrice del Nastro D’argento 2020, dedicata… -