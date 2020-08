Tiziano Ferro in lacrime: ha rivisto il suo cane dopo l'operazione (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel VIDEO condiviso su Instagram, Tiziano Ferro rivede il suo cane Beau dopo la delicata operazione che ha subito e non riesce a trattenere le lacrime. Tiziano Ferro rivede il suo cane Beau dopo l'operazione nel VIDEO condiviso dal cantante su Instagram e non riesce a trattenere le lacrime. Un incontro di pochi minuti che però ha emozionato anche i fan del cantante. Tiziano Ferro sta raccontando ai suoi follower su Instagram la storia del suo cane ricoverato in una clinica veterinaria per una grave emorragia interna con una serie di post giornalieri. Alcuni giorni fa il cantante aveva condiviso ... Leggi su movieplayer

