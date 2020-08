Tiziano ferro distrutto, morto il suo adorato cane: “Beau non ce l’ha fatta” (Di giovedì 27 agosto 2020) Beau non ce l’ha fatta. Il cane di Tiziano ferro, la cui storia negli ultimi giorni aveva commosso i fan del cantante, è morto. “Il suo cuore – racconta ferro su Instagram – si è fermato durante la notte”. Il cane era stato adottato dall’artista e dal marito Viktor solo quattro mesi fa: “Gli ultimi della sua vita, ma quanto amore, quanto amore… – si legge sul post – Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Visualizza questo post su Instagram Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

