The Last Campfire dei creatori di No Man's Sky è disponibile da oggi (Di giovedì 27 agosto 2020) Sapevamo che l'ultimo titolo di Hello Games sarebbe arrivato a un certo punto quest'estate, ma in pochi si potevano aspettare che arrivasse oggi.The Last Campfire, quindi, approda su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC e Apple Arcade. è un gioco d'avventura che segue la storia di un personaggio intrappolato in un "luogo misterioso" e "alla ricerca di un significato e della via di casa". Vale la pena notare che la versione per PC di The Last Campfire sarà un'esclusiva di Epic Games Store, ma su Steam possiamo vedere che il titolo sarà lanciato sulla piattaforma di Valve il prossimo anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer

